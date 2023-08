Embaixador italiano visita Alagoas para estreitar relações

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/08/2023 - 17:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 29 AGO (ANSA) – O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, faz nesta semana uma visita oficial a autoridades e empresas no estado de Alagoas, no Nordeste do país.

O diplomata se reuniu na segunda-feira (28) com o governador alagoano, Paulo Dantas (MDB), acompanhado pelo presidente da Leonardo Brasil, Francesco Moliterni, e pelo diretor industrial da empresa de alimentos Bauducco, Adilson José Spolidoro, para discutir a prospecção de negócios e acordos científicos e tecnológicos.

“Alagoas tem uma boa presença italiana, e nós temos muito a trabalhar juntos. Temos vários assuntos que podemos desenvolver do ponto de vista científico, tecnológico e cultural”, disse Azzarello a uma emissora local, citando como exemplo um festival de cinema italiano gratuito em novembro.

De acordo com o diplomata, a reunião com o governador girou em torno de cultura e cooperação científica. Além disso, ele afirmou que a embaixada está pronta para “ajudar com um pouco de publicidade de Alagoas na Itália”.

“Sobretudo no setor de turismo. Os italianos são bons turistas, eles gastam, não há muitos turistas que gostam de gastar”, acrescentou.

Dantas, por sua vez, mostrou interesse em novas parcerias com a Leonardo, um dos principais grupos industriais da Itália e que já fornece helicópteros para a Polícia Militar do estado.

“A Leonardo é uma das maiores construtoras de aeronaves do mundo, e queremos abrir possibilidades, negócios, ampliar fronteiras, garantir segurança jurídica para investimentos”, disse.

Durante a missão, Azzarello também se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, deputado Marcelo Victor; o desembargador Fábio Ferrario, organizador da missão; Pino Cartisano, membro da família italiana fundadora da indústria de tintas Ibratin; e com o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza.

Junto com o presidente do Tribunal do Estado, o diplomata visitou o museu do Palácio e posou em frente a um quadro do arquiteto italiano Luigi Luccarini, que no final do século 19 projetou vários edifícios institucionais em Maceió.

Além disso, o embaixador visitou a Sococo, principal empresa de derivados de coco no mundo e que utiliza tecnologia italiana, e uma fábrica da Bauducco. (ANSA).

