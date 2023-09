Embaixador italiano expressa solidariedade ao Rio Grande do Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/09/2023 - 15:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 9 SET (ANSA) – O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, expressou solidariedade e proximidade ao Rio Grande do Sul, que foi duramente afetado por um ciclone extratropical.

Essa é a pior tragédia climática da história do estado e já contabiliza pelo menos 41 mortos. Além disso, uma pessoa faleceu em Santa Catarina, levando o total de vítimas para 42.

“Estamos todos acompanhando com grande preocupação e emoção as terríveis notícias vindas do Rio Grande do Sul, uma terra maravilhosa que tive a honra de visitar várias vezes e à qual todos temos um grande carinho”, disse o embaixador.

“Ligada à Itália por laços indissolúveis históricos, linguísticos e de tradições, com uma comunidade ítalo-brasileira que tem dado e continua dando uma contribuição decisiva ao desenvolvimento do estado”, acrescentou.

Segundo o comunicado divulgado pela Embaixada da Itália no Brasil, o Consulado-Geral em Porto Alegre, em colaboração com a Defesa Civil do estado, iniciou uma coleta de doações de bens de primeira necessidade em sua sede.

Além disso, uma delegação do Consulado, chefiada pelo cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, vai amanhã (10) à região de Bento Gonçalves para fornecer serviços consulares e outras formas de assistência aos cidadãos.

Na oportunidade, Caruso também se reunirá com as autoridades locais para expressar pessoalmente solidariedade, (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias