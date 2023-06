Embaixador firma acordo para ensino de italiano em universidades

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2023 - 11:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 30 JUN (ANSA) – O embaixador da Itália em Brasília, Francesco Azzarello, e o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes dos Institutos Federais de Ensino Superior (Andifes), Ricardo Marcelo Fonseca, assinaram um memorando de entendimento sobre o ensino da língua italiana em nível universitário.

O acordo busca promover o estudo do idioma por meio da criação de novas cátedras, da aquisição de materiais didáticos, da organização de cursos de formação para professores brasileiros e do lançamento de programas de intercâmbio com docentes italianos.

O pacto, que entrará em vigor em 1º de julho, prevê a cooperação das universidades federais brasileiras envolvidas no convênio (Pará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Norte) para participar de iniciativas de promoção cultural e linguística organizadas pela rede diplomático-consular e pelos Institutos Italianos de Cultura.

“A demanda cada vez mais forte por cursos de língua e cultura italiana em um país continental como o Brasil não se deve mais apenas à enorme comunidade de descendentes de italianos em si, mas também ao crescente interesse do grande público brasileiro pela Itália, seu território, cultura, desenvolvimento industrial e científico-tecnológico”, disse Azzarello.

“Com este acordo, pretendemos promover uma maior e melhor difusão do italiano no sistema educacional brasileiro, também por meio do treinamento de novos professores”, acrescentou.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias