Embaixador do turismo, Messi tem contrato milionário com Arábia Saudita; saiba os valores

Embaixador do turismo na Arábia Saudita, Lionel Messi é dono de um contrato milionário, segundo revelou o jornal americano “The New York Times”. Conforme o periódico, o craque argentino pode receber até 22,5 milhões de euros (R$ 117 milhões) no período de três anos.

Além da quantia milionária, o acordo entre o país e o jogador prevê o pagamento de férias pagas para toda a família, algumas postagens em redes sociais e poucos compromissos comerciais. Em contraponto, no entanto, Messi não pode fazer comentários negativos ou quer outra declaração que manche a imagem da Arábia Saudita.

Segundo o The New York Times, essas são as obrigações de Messi e suas respectivas remunerações por meta batida:

US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões) para participar de uma campanha anual de turismo;

US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões) para compromissos e trabalhos beneficentes;

US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões) para o mínimo de uma viagem de férias no ano, com duração de cinco dias, ou duas férias anuais com duração de três dias cada para a Arábia Saudita. Os custos e a acomodação de hotel cinco estrelas serão pagos pelo governo local para o jogador e até 20 membros da família ou amigos;

US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões) para promover a Arábia nas redes sociais 10 vezes no ano, separadamente às férias no país.

