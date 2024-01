Embaixador da Itália no Brasil se reúne com Geraldo Alckmin

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/01/2024 - 17:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 31 JAN (ANSA) – A Embaixada da Itália no Brasil informou nesta quarta-feira (31) que o embaixador, Alessandro Cortese, se reuniu com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin.

“[A reunião ocorre] no ano do 150º aniversário da imigração italiana no Brasil, da Presidência brasileira do G20 e italiana do G7. Vamos trabalhar para fortalecer ainda mais a histórica parceria entre Brasil e Itália”, disse a sede diplomática no X (antigo Twitter).

A agenda do vice-presidente informou que participaram do encontro o primeiro-secretário para Assuntos Comerciais da Embaixada da Itália, Davide Castellani; o chefe da Assessoria Especial Diplomática da vice-presidência, Celso de Tarso; e o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Alexandre Lobo. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias