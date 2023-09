Embaixador da França deixa o Níger e chega a Paris após semanas de tensão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/09/2023 - 13:24 Compartilhe

O embaixador francês no Níger, Sylvain Itte, deixou a capital do país africano, Niamei, e chegou, nesta quarta-feira (27), a Paris, após várias semanas de tensões entre o governo francês e a junta golpista que governa o país africano e que exigiu a expulsão do diplomata.

A chanceler francesa, Catherine Colonna, “o recebeu no Quai d’Orsay para agradecer-lhe por sua ação e das equipes que o cercaram a serviço do nosso país, em condições difíceis”, destacou o ministério.

A saída ocorreu dois meses depois de um golpe de Estado que derrubou o presidente nigerino democraticamente eleito, Mohamed Bazoum, apoiado por Paris. Desde então, as relações da França com sua antiga colônia se deterioraram.

No domingo, o presidente Emmanuel Macron anunciou, durante uma entrevista à TV, que o embaixador Itte deixaria o país “nas próximas horas”, mas não deu mais detalhes.

Na mesma entrevista, Macron afirmou, ainda, que as tropas francesas vão se retirar do Níger “nas próximas semanas e meses”, uma operação que deverá ser concluída “antes do final do ano”.

Além de exigir a saída do embaixador, declarado “persona non grata”, Niamei denunciou os acordos militares com a França, que tem 1.500 militares destacados em um dispositivo da luta antijihadista.

Durante uma visita a Angola na quarta-feira, o secretário americano de Defesa, Lloyd Austin, criticou os golpes militares na África e reiterou o apoio de seu país “às políticas governamentais que fazem avançar a paz, a segurança e a governança democrática”.

Itte ocupou o cargo de embaixador no Níger durante um ano. Antes, teve a mesma função no Uruguai e em Angola.

