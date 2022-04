Embaixador da Coreia do Sul viraliza nas redes sociais cantando ‘Evidências’; veja vídeo

Dizem que a música “Evidências”, que foi popularizada nas vozes de Chitãozinho e Xororó, é o hino extraoficial do Brasil. Em evento realizado nesta segunda-feira (25), organizado pela Associação de Jornalistas da Área Internacional e Diplomática (Abrajinter) e a Embaixada da Coreia do Sul, o embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, soltou a voz e cantou essa que é uma das músicas favoritas do diplomata.





O jantar, que foi descontraído, também contou com a apresentação de outras canções que marcaram a música brasileira, como “Garçom”, de Reginaldo Rossi.

Em entrevista ao Correio Braziliense, Lim Ki-mo afirmou que o sertanejo brasileiro é semelhante a um ritmo sul-coreano chamado Trote. “Desde que cheguei ao Brasil, há 10 meses, quando ainda era um período de adaptação, criei o hábito de trabalhar ouvindo música sertaneja. Escutando várias vezes, me familiarizei com as letras”, disse.

A performance foi publicada no perfil oficial da dupla Chitãozinho e Xororó e de Reginaldo Rossi, que continua a ser atualizado mesmo depois de sua morte.

Durante evento da Abrajinter em Brasília, o Embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, cantou "Garçon", de Reginaldo Rossi, lançando mundialmente o K-Brega! 😎👍🏼 pic.twitter.com/ashJzwCcXo — Reginaldo Rossi (@reginaldorossi) April 26, 2022

Com informações do Correio Braziliense e G1