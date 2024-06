Embaixador Cortese recorda 2 de junho com sinal de solidariedade

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 16:01 Para compartilhar:

BRASÍLIA, 5 JUN (ANSA) – O Embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, comemorou a Festa da República com uma recepção na embaixada em solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, atingido pelas inundações das últimas semanas, e pelos 150 anos da imigração italiana no país sul-americano.

“Estou orgulhoso do envio por parte do governo italiano, a pedido do ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani, de um voo especial com cerca de 25 toneladas de ajuda humanitária, que chegou a Canoas há uma semana”, lembrou Cortese em seu discurso de abertura da noite.

Um gesto – o de enviar ajuda ao povo gaúcho – que a embaixadora Maria Luisa Escorel de Moraes, subsecretária para a Europa e América do Norte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, elogiou em seu discurso diante do grande público de convidados que lotou os jardins da embaixada, reaberta após meses de grandes reformas.

Na ocasião, o embaixador destacou o aniversário de “150 anos da chegada do navio ‘La Sofia’ em Vitória, com os primeiros imigrantes italianos a bordo”, com “celebrações em todo o Brasil, cerimônias, festividades e iniciativas culturais”, de algumas das quais ele participará pessoalmente.

A recepção contou com a presença de cerca de 700 pessoas, incluindo autoridades federais e estaduais, além de uma grande representação de diplomatas e gerentes de muitas das grandes empresas italianas instaladas no Brasil: da TIM à Engineering, da Costa Crociere à Pirelli. Também esteve presente o CEO da Enel, Flavio Cattaneo. (ANSA).