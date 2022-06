Embaixada russa na Itália diz que ia pagar voo de Salvini

ROMA, 11 JUN (ANSA) – A embaixada da Rússia na Itália informou neste sábado (11) que “ajudou Matteo Salvini e as pessoas que o acompanhavam na compra de passagens aéreas” para uma viagem que seria feita a Moscou em maio. No entanto, como a ida foi cancelada, o dinheiro “foi restituído”.

“Como sabem, a viagem de Matteo Salvini estava programada para 29 de maio. Em Moscou, como comunicado em precedência, estávamos prontos para encontrar o representante italiano em nível apropriado. Porém, por causa das sanções da UE, os voos na rota Roma-Moscou foram suspensos e tornou-se necessário para a delegação italiana a compra de passagens aéreas para um voo da Aeroflot de Istambul para Moscou”, diz o comunicado.





“A embaixada assistiu Matteo Salvini e as pessoas que o acompanhavam na compra de passagens aéreas para as quais tinham necessidade de rublos por meio de uma agência de viagens russa.

Como a viagem não ocorreu por motivos conhecidos, ao fim, foi restituída a quantia equivalente do dinheiro gasto para a compra das passagens aéreas em euros. Não vemos nada de ilegal nessas ações”, informa ainda a nota.

A publicação das informações ocorre após matérias serem divulgadas na mídia italiana em que era apontado que os russos iriam pagar a viagem da comitiva de Salvini.

O político de ultradireita sempre foi apontado como alguém pró-Vladimir Putin e, desde o início da guerra na Ucrânia, criticou as sanções contra Moscou e o fornecimento de armas para os ucranianos. O seu partido, a sigla de extrema-direita Liga, tem inclusive um acordo de cooperação com o partido do presidente, o Rússia Unida, desde 2017.

Porém, Draghi é um dos principais líderes europeus na defesa das pesadas sanções contra o governo Putin.

Quando a notícia de uma possível visita do político, que está na base de apoio do atual premiê Mario Draghi, começou a ser veiculada, fontes do Ministério das Relações Exteriores informaram que “nenhuma comunicação” formal havia sido feita.

Após a publicação da embaixada russa, membros do Partido Democrático (PD) – que também fazem parte do governo – questionaram a situação.

“O que Salvini ia fazer em Moscou com despesas pagas pela Rússia? E não venha com a história de que ia para buscar a paz”, reagiu a responsável pela comissão de Assuntos Exteriores do PD, Lia Quartapelle. Já a líder do PD no Senado, Simona Malpezzi, afirmou que “ao invés de ficar nos atacando, que Salvini explique as ambiguidades da viagem a Moscou”.

Até o momento, o líder da Liga não se pronunciou sobre o assunto. (ANSA).