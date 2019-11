Embaixada russa ‘esquece’ de Bolsonaro em foto do Brics

SÃO PAULO, 15 NOV (ANSA) – A Embaixada da Rússia no Reino Unido cometeu uma gafe nesta sexta-feira (15), ao postar no Twitter uma foto da cúpula do Brics com Michel Temer no lugar do presidente Jair Bolsonaro.

Na mensagem, a representação diplomática cita uma declaração do mandatário Vladimir Putin sobre energia nuclear e diz que Moscou está pronta para expandir a cooperação no setor com Brasil, Índia, China e África do Sul.

A foto usada para ilustrar a mensagem, contudo, é da cúpula do Brics de 2017, realizada em Xiamen, quando Temer ainda era o presidente do Brasil. A imagem permanecia no ar mais de três horas depois de sua publicação.

Além de Temer, a foto também tem Jacob Zuma no lugar do atual presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. (ANSA)