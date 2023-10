Embaixada recebe eventos pela Semana da Língua Italiana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/10/2023 - 12:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 23 OUT (ANSA) – A embaixada da Itália em Brasília realiza a partir desta segunda-feira (23) dois eventos por ocasião da 23ª Semana da Língua Italiana no Mundo e do centenário do nascimento do escritor Italo Calvino (1923-1985).

O auditório do Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB) receberá hoje (23) um encontro chamado de “Italiano e a sustentabilidade”, onde estudantes do idioma da instituição de ensino apresentará leituras públicas e um percurso sobre a trajetória de Calvino e suas obras.

Já amanhã (24), o protagonista do segundo evento será o professor Marco Lucchesi, presidente da Biblioteca Nacional do Brasil e membro da Academia Brasileira de Letras. O estudioso comandará uma palestra intitulada como “100 anos de Calvino: o ensaio infinito”.

Os dois encontros, também organizados pelo Leitorado de Italiano e pela Cátedra de Italiano “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, são abertos ao público e possuem entrada livre.

