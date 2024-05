Embaixada italiana no Brasil arrecada doações para RS

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/05/2024 - 13:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 8 MAI (ANSA) – O governo italiano anunciou nesta quarta-feira (8) que também participa de uma campanha de arrecadação emergencial de bens de primeira necessidade para ajudar as populações afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, através da Força Aérea Brasileira (FAB).

O estado no sul do Brasil foi atingido pela pior catástrofe ambiental já registrada na região e contabiliza 95 mortos, 331 desaparecidos, cerca de 400 cidades afetadas e mais de 200 mil pessoas fora de casa.

Em nota, a Embaixada da Itália no Brasil informou que os interessados podem doar itens como colchões, água, lençóis, toalhas; cobertores; materiais de higiene pessoal e de limpeza; leite em pó; rações para animais; e cestas básicas.

Além disso, absorventes, roupas íntimas, mamadeiras, chupetas e fraldas para bebês e idosos também serão arrecadados.

Segundo o comunicado, a entrega das doações poderá ser feita ao pessoal da guarita da Embaixada italiana em Brasília até as 13h da próxima quinta-feira (9). (ANSA).