Embaixada dos EUA desaconselha viagem ao Líbano por segurança

ROMA, 27 JUN (ANSA) – A embaixada dos Estados Unidos em Beirute pediu nesta quinta-feira (27) para seus cidadãos “reconsiderarem fortemente” as viagens ao Líbano porque “o ambiente de segurança continua complexo e pode mudar rapidamente”.

Em uma publicação em seu site, a sede diplomática norte-americana chama a atenção para a situação e “adverte que o governo libanês não pode garantir a proteção dos cidadãos dos EUA contra surtos repentinos de violência e conflitos armados”.

“Os cidadãos dos EUA no Líbano deveriam não viajar para o sul do país, para a zona fronteiriça entre o Líbano e a Síria ou para campos de refugiados”, acrescenta a nota.

A embaixada dos EUA no Líbano fica em Awkar, no nordeste de Beirute, em uma zona considerada altamente segura, com vários postos de controle. No entanto, o Líbano tem sido palco de conflitos entre Hezbollah, apoiado pelo Irã, e Israel desde outubro de 2023, paralelamente à guerra em Gaza.

Recentemente, inclusive, a sede diplomática dos EUA foi alvo de um ataque a tiros e precisou ser fechada para o público. Na ocasião, a autoridades locais emitiram um alerta de segurança e já haviam pedido para que os cidadãos americanos no país evitem viagens “Em todas as partes do Líbano, você deve evitar manifestações e ter cautela em grandes reuniões ou protestos”, afirmou o alerta.

(ANSA).