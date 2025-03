Embaixada do Irã nega rumor que CR7 levaria chicotadas no país

TEERÃ, 5 MAR (ANSA) – A embaixada do Irã em Roma negou nesta quarta-feira (5) os rumores sobre a suposta punição de 100 chicotadas que o atacante Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, poderia sofrer se voltasse ao país persa.

A ausência do português na delegação do clube saudita que viajou até Teerã para enfrentar o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia, chamou atenção nos últimos dias e tomou conta dos veículos de comunicação da região.

De acordo com múltiplos jornais europeus, CR7 poderia levar até 100 chicotadas como forma de punição por ter abraçado e beijado o rosto de uma fã em sua última visita ao Irã, ocorrida em 2023.

Em um comunicado, a embaixada garantiu que o astro não foi convocado para o encontro, ocorrido anteontem (3) e que terminou sem gols, em virtude de um leve problema físico. O texto ainda confirma que nenhuma sentença contra o atleta foi emitida sobre o episódio.

Com 47 pontos, o Al Nassr ocupa a quarta posição do Campeonato Saudita, tendo 10 a menos que o líder Al Ittihad, time do francês Karim Benzema. Já na Champions League da Ásia, a equipe de CR7 está em terceiro lugar do grupo B. (ANSA).