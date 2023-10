Embaixada do Brasil em Israel é comunicada sobre mais um brasileiro desaparecido

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2023 - 10:56 Para compartilhar:

A Embaixada do Brasil em Israel foi informada pela Interpol no domingo, 22, que mais um brasileiro encontra-se desaparecido após o início do conflito com o grupo islâmico Hamas.

Entenda o caso:

De acordo com o blog da Andréia Sadi na Globo News, a família de Michel Nisembaum, de 59 anos, foi quem acionou as autoridades a respeito do desaparecimento;

Michel tem dupla cidadania e é o único brasileiro tratado como desaparecido pelo governo brasileiro até o momento;

A ISTOÉ entrou em contato com o Itamaraty para obter mais informações, porém ainda não houve resposta;

entrou em contato com o Itamaraty para obter mais informações, porém ainda não houve resposta; Como essa nova informação, a contagem do governo é a seguinte: 3 brasileiros mortos em Israel (Ranani Glazer, Bruna Valenu e Karla Stelzer) e 3 israelenses com ascendência brasileira mortos (Gabriel Yishay Barel, Celeste Fishbein e um terceiro sem identificação.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias