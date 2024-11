Embaixada da Itália no Brasil receberá Salão do Vinho Italiano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2024 - 13:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 14 NOV (ANSA) – A Embaixada da Itália no Brasil, em Brasília, organizará na próxima quinta-feira (21) a quinta edição do “Vini D’Italia – Salão do Vinho Italiano no Brasil”.

O evento, que tem como objetivo promover os vinhos italianos e fortalecer os laços enogastronômicos e comerciais entre europeus e sul-americanos, será conduzido por Alessandro Cortese, Embaixador da Itália no Brasil, e tem curadoria da crítica enogastronômica Sueli Maestri.

O encontro terá a presença de 24 importadoras e pelo menos 235 rótulos de todas as regiões italianas serão exibidos. Além disso, o Vini d’Italia contará com a participação da vinícola italiana Antonelli Montefalco, que apresentará seus vinhos na capital brasileira.

O destaque da vinícola para o evento em Brasília será o vinho Montefalco Riserva DOC 2020, premiado com o selo Tre Bicchieri da Gambero Rosso.

O evento, que se insere na 9ª edição da Semana da Cozinha Italiana no Mundo também recordará os 150 anos da imigração italiana no Brasil, destacando a contribuição dos imigrantes na introdução do produto no país, principalmente no desenvolvimento da profissionalização do mercado de vinhos.

Serviço: Evento: Vini d’Italia – Salão do Vinho Italiano no Brasil – 5ª Edição Data: 21 de novembro das 18h45 às 23 horas Local: Embaixada da Italia no Brasil – SES – Quadra 807 – Lote 30, St. de Embaixadas Sul SES 807 – Asa Sul, Brasília Entrada: mediante convite, para público especializado do setor (ANSA).