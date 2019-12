Embaixada da Itália lança concurso para designers no Brasil

SÃO PAULO, 4 DEZ (ANSA) – A Embaixada da Itália no Brasil lançou um concurso, em parceria com o Instituto Europeu de Design (IED) do Rio de Janeiro, para escolher um selo que servirá de timbre para a representação diplomática. Qualquer designer ou profissional de criação pode participar. O prêmio será um curso de curta duração no IED Itália, com passagem aérea inclusa. Para participar, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição e enviar para iedrio@ied.edu.br. Mais informações estão disponíveis no site: https://ied.edu.br/revista/noticias/embaixada-italiana-e-ied-rio -promovem-concurso-para-criacao-do-seu-selo-oficial/.

Todos os logos irão participar de uma votação pública através de uma conta específica do Instagram (a ser divulgada). As 5 mais votadas irão para decisão de uma comissão julgadora.

As inscrições vão até 15 de janeiro de 2020, e o vencedor será anunciado em 20 de março. (ANSA)