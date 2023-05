Embaixada da Itália firma acordo de sustentabilidade com Niterói

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/05/2023 - 15:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 22 MAI (ANSA) – O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, e o prefeito da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, Axel Grael, assinaram um acordo de colaboração nos setores de sustentabilidade, conservação ambiental, portuário, tecnologia de segurança, turismo, hotelaria, arquitetura e restauração, economia criativa e esporte nesta segunda-feira (22).

Durante o evento, estiveram presentes o cônsul geral do Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini, a diretora do Instituto Italiano de Cultura (IIC-RJ), Livia Raponi, o presidente da Leonardo Brasil, Francesco Moliterni, e o líder do grupo editorial Comunità Italiana, Pietro Petraglia.

A cidade fluminense é uma das que mais se beneficia dos royalties do petróleo e tem um dos melhores índices de qualidade de vida do país de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

“A consideração que a ONU tem em relação ao prefeito Grael e a cidade de Niterói é uma prova da importância do trabalho que está sendo feito. As relações com a Embaixada decolaram quando recebi a visita da Secretária de Planejamento de Niterói, Ellen Benedetti, que estava interessada em conhecer a realidade operacional ambiental de nossa sede diplomática, bem conhecida no Brasil por seu papel pioneiro como primeira Embaixada ‘Lixo Zero’ do mundo”, destacou Azzarello.

O embaixador ainda ressaltou a “presença de uma comunidade italiana forte e trabalhadora em Niterói, que também conta com o importante Festival Esperienza Degust’Italia, realizado com excelência pelo Grupo da Comunità Italiana em conjunto com a Prefeitura, sela outras oportunidades bilaterais”.

Por sua vez, Grael ressaltou que o objetivo do acordo é o uso da tecnologia para o desenvolvimento sustentável, onde a cidade não deve apenas ser inteligente, mas também inclusiva, permitindo que todos se beneficiem das inovações. (ANSA).

