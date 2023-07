Embaixada da Itália em Brasília estabelece ‘novo recorde verde’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2023 - 13:01 Compartilhe

BRASÍLIA, 16 JUL (ANSA) – Apenas 65 gramas por dia. Esse é o peso dos resíduos gerados pela Embaixada da Itália em Brasília, liderada pelo embaixador Francesco Azzarello, que conquistou, pela terceira vez consecutiva, a certificação internacional Resíduo Zero do Instituto Lixo Zero Brasil, estabelecendo um novo recorde, com 98% de reciclagem – contra 97% em 2022.

“Somos a primeira embaixada do mundo a obter o título, um reconhecimento de grande prestígio”, explicou o embaixador em reportagem da TV Globo.

Segundo o diplomata, idealizador do projeto “Embaixada Verde” desde sua chegada em 2020, esta é “uma experiência em que há muita tecnologia italiana, que acredito que pode ser muito útil para o Brasil”.

“O conceito de Lixo Zero significa não produzir lixo e sim destruí-lo, demonstrando consciência”, esclarece Azzarello.

Na sede diplomática de 25 mil metros quadrados, atendida por mais de 150 pessoas por dia, plásticos, metais e papéis vão para a cooperativa de recicladores do Distrito Federal. O óleo de cozinha é usado para fazer velas, enquanto as esponjas usadas transformam-se em paletes de plástico.

Já os resíduos orgânicos são usados para produzir uma tonelada de composto por mês. E até as bitucas de cigarro vão parar em um recipiente especial que permite transformá-las em papel.

Todo o funcionamento da estrutura gira em torno de um conceito integrado que prevê também a reciclagem das águas residuais, que graças ao processo automatizado de fitopurificação são filtradas e utilizadas na irrigação dos jardins, enquanto os painéis solares garantem mais de 100kw, quantidade suficiente para abastecer quatro residências.

A embaixada é um modelo de sustentabilidade a tal ponto que uma vez por mês tornou-se destino de visita de alunos da rede pública de Brasília. E a mesma arquitetura, inspirada nas árvores da Amazônia, já foi replicada em diversos prédios e condomínios da capital brasileira. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias