Embaixada da Itália doa livros e brinquedos para UBS em Brasília

SÃO PAULO, 11 NOV (ANSA) – O embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, participou da inauguração do Espaço Criança na Unidade Básica de Saúde “SGAS 612 – Asa Sul”, em Brasília, nesta terça-feira (10), em cerimônia que contou com a presença do secretário de Saúde do governo do Distrito Federal, Osnei Okumoto, e da primeira-dama do estado, Mayara Noronha Rocha.

A Embaixada italiana participou de uma iniciativa do governo da capital federal de criar espaços dedicados aos pequenos tanto nas UBSs como nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

A iniciativa faz parte da campanha “Adote um Espaço Criança”, promovida entre as Embaixadas e os organismos internacionais sediados em Brasília pelo Escritório de Assuntos Internacionais do governo do Distrito Federal, em colaboração com a subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância da capital.

Com isso, o órgão participou ativamente da iniciativa por meio da doação de brinquedos, livros e DVDs sobre a Itália e a língua italiana especialmente elaborados para crianças, além de complementos de decoração.

Ao relembrar a boa colaboração que sempre existiu com o governo do Distrito Federal, o embaixador Azzarello destacou o valor da campanha conjunta de solidariedade, a qual permitiu conjugar a assistência às famílias e crianças com a promoção da língua e da cultura italiana, sem esquecer a importância de valores universais como a solidariedade.

Durante a inauguração do espaço, como gesto agradecimento à Embaixada, foi realizado o descerramento de uma placa comemorativa. (ANSA).

