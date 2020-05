Embaixada da Itália disponibiliza documentário por streaming

SÃO PAULO, 19 MAI (ANSA) – A Embaixada da Itália, em colaboração com os Institutos Italianos de Cultura de São Paulo e Rio de Janeiro, o Consulado da Itália em Belo Horizonte e a Pandora Filmes, vai exibir por streaming o documentário “Santiago, Itália”, de Nanni Moretti, a partir da sexta-feira (22), às 18h.

Os interessados em assistir a obra, que terá transmissão gratuita e será legendada, devem enviar um e-mail para eventos.brasilia@esteri.it até esta quinta-feira (21) para receber link e a senha de acesso. O documentário ficará disponível por 48 horas.

A obra de Moretti resgata do passado um episódio pouco conhecido que envolveu chilenos desesperados após o golpe de 11 de setembro de 1973, que depôs o presidente eleito Salvador Allende, e instaurou no Chile uma ditadura governada por uma junta militar chefiada pelo general Augusto Pinochet. O longa mostra o papel da Embaixada da Itália, onde muitos oponentes procuraram abrigo durante o período. Graças aos diplomatas italianos, centenas de asilados conseguiram voar para a Itália quando o regime proibia todo chileno de sair do país.

O diretor entrevistou algumas dessas pessoas que conseguiram fugir do Chile, como os cineastas Patrício Guzmán e Miguel Littín. “Santiago, Itália” ganhou o prêmio David di Donatello de Melhor Documentário de Longa-Metragem de 2018. (ANSA)