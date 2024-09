Embaixada da Arábia Saudita comemora os 55 anos de relações diplomáticas com o Brasil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 21:44 Para compartilhar:

A Embaixada da Arábia Saudita no Brasil organizou um grande evento nesta terça, dia 17 de setembro, para comemorar o Dia Nacional e os 55 anos de relações diplomáticas com o Brasil. Na medida em que a Arábia Saudita se aproxima de seu 94º aniversário, os laços nunca foram tão fortes.

A Arábia Saudita, que é agora o maior parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio, registrou um fluxo de comércio bilateral de cerca de 7 bilhões de dólares, e os investimentos recíprocos têm aumentado. Visitas recentes do presidente Lula e, do vice-presidente Geraldo Alckmin, neste ano, levaram a novos acordos nas áreas de tecnologia de defesa e agricultura. Em contrapartida, a Arábia Saudita trouxe seu maior Fórum Econômico para uma edição especial no Brasil, a Future Investment Initiative (FII), facilitando conexões de alto nível entre empresas e governos.

No coração da transformação da Arábia Saudita está a Visão 2030, uma iniciativa liderada pelo Príncipe Herdeiro SAR Mohammed Bin Salman, que visa diversificar a economia saudita além do petróleo, desenvolvendo indústrias como turismo, tecnologia, energia renovável e entretenimento. Esses projetos abrem oportunidades empolgantes para que empresas brasileiras se envolvam em setores que se alinham à Visão 2030, particularmente em áreas onde o Brasil pode oferecer sua expertise, como agricultura e energia renovável.

O Brasil tem antecipado essas oportunidades, com grandes players do setor privado, como Embraer, BTG Pactual e Oncoclínicas, expandindo seus negócios para a Arábia Saudita. Enquanto isso, a Arábia Saudita anunciou investimentos significativos em empresas líderes brasileiras, como Vale e BRF. Parece que este é apenas o começo de uma grande parceria econômica. O número de visitas oficiais entre os dois países tem aumentado a cada ano, e o fluxo comercial já é 40% maior em comparação a cinco anos atrás.