Embaixada chinesa alfineta Trump com vídeo em que Reagan critica ‘tarifaços’

A embaixada da China nos Estados Unidos “alfinetou” o líder republicano Donald Trump ao recuperar um vídeo de 1987 em que o ex-presidente Ronald Reagan critica a imposição de tarifas sobre produtos importados. A publicação foi feita nesta segunda-feira, 7, por meio das redes sociais.

Na passagem, Reagan – que também era representante do Partido Republicano – fazia um pronunciamento no rádio para reprovar a taxação de outros países. Segundo ele, apesar de possuir bons efeitos inicialmente, a tarifação como medida nacional para proteger empregos não é benéfica, já que atrai retaliações e cria guerras comerciais.

Naquela época, os EUA haviam instituído tarifas sobre o Japão, com a alegação de que o país asiático estaria descumprindo um acordo de comércio.

“Primeiro, as indústrias locais começam a depender da proteção do governo por meio de tarifas elevadas. Elas deixam de competir e param de fazer as mudanças gerenciais e tecnológicas necessárias para ter sucesso nos mercados globais. E, enquanto tudo isso acontece, algo ainda pior ocorre. Tarifas altas inevitavelmente levam à retaliação de outros países e ao desencadeamento de intensas guerras comerciais”, afirma ele.

Por fim, Reagan classifica as tarifas como um vetor de colapso econômico, falência de empresas e empregos perdidos.

Veja o vídeo: