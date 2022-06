Embaixada admite erro sobre corpos de Dom e Bruno e se desculpa

SÃO PAULO, 14 JUN (ANSA) – A Embaixada do Brasil no Reino Unido enviou nesta terça-feira (14) um pedido de desculpas às famílias do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, desaparecidos na Amazônia desde o último dia 5 de junho, por ter informado erroneamente que os corpos deles haviam sido encontrados.

A informação foi divulgada pelo jornal “The Guardian” e confirmada pelo embaixador Fred Arruda ao blog da Andréia Sadi, do G1.





Na última segunda-feira(13), autoridades revelaram aos parentes dos desaparecidos que dois corpos foram encontrados na floresta, mas a informação foi negada pela Polícia Federal e também pela Univaja. No entanto, a notícia chegou a ser divulgada à imprensa pela esposa do jornalista, Alessandra Sampaio.

“Estamos profundamente sentidos que a Embaixada tenha passado uma informação à família ontem que não se provou correta”, diz trecho da mensagem retratação à família enviada pelo embaixador, segundo o jornal britânico.

Os dois sumiram na Amazônia no último dia 5 de junho, enquanto viajavam entre a comunidade ribeirinha de São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no oeste do Amazonas, em uma região conhecida como Vale do Javari, que abriga uma grande quantidade de povos isolados.

Até agora, a Polícia Federal encontrou pertences de Phillips e Pereira e aguarda o resultado de perícia em material orgânico aparentemente humano.

Segundo as autoridades, o material estava próximo à casa de Amarildo Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, o único preso suspeito de envolvimento no desaparecimento. Oliveira, por sua vez, nega envolvimento no crime e, de acordo com parentes, ele foi torturado pela polícia.

Mais cedo, a família de Dom Phillips divulgou um comunicado sobre as informações contraditórias do governo brasileiro a respeito do desaparecimento do repórter e do indigenista.

No texto, a família de Phillips diz que na última segunda-feira (13), por volta de 8h30 (horário britânico), um representante da Embaixada do Brasil em Londres, Roberto Doring, entrou em contato para repassar informações recebidas de um canal oficial.

“Ouvimos por telefone que dois corpos tinham sido encontrados, mas que (devido ao fato de que ainda era início de manhã no Brasil) a identificação ainda não havia sido feita”, afirma a nota, que é assinada por dois irmãos, dois cunhados e dois sobrinhos de Phillips.

“Até o presente momento, 8h30 de 14 de junho no horário britânico, não tivemos atualizações e, para complicar nossa já angustiante situação, fomos informados de forma confiável de que a Polícia Federal do Brasil está contradizendo isso”, acrescenta o comunicado.

A família do jornalista ainda diz esperar que o tempo permita “reconciliar” os diferentes relatos sobre o desaparecimento.

(ANSA)