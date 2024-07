Emater/RS: plantio de trigo atinge 69% da área

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 17:44 Para compartilhar:

São Paulo, 04/07 – O plantio de trigo no Rio Grande do Sul atinge nesta semana 69% da área estimada em 1,312 milhão de hectares, segundo a Emater. “Progredindo de forma mais lenta em regiões com maior umidade relativa do ar e no solo e com mais intensidade onde não ocorreram chuvas, o plantio do trigo está atrasado, mas a perspectiva é de que seja concluído dentro do período definido no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc)”, disse a empresa. Conforme a análise, as baixas temperaturas favorecem as lavouras do cereal no atual estágio de desenvolvimento. “As geadas favorecem a sanidade da cultura, diminuindo a incidência de insetos e de doenças”, afirmou a Emater.