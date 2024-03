Emater/RS: colheita de milho atinge 70% da área; 8% das lavouras de soja estão em maturação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 19:26 Para compartilhar:

A safra de soja 2023/24 do Rio Grande do Sul começa a ser colhida mas o porcentual de lavouras com grãos retirados ainda não tem relevância estatística, segundo a Emater. Da área semeada, 8% estão em maturação. Prepondera a fase de enchimento de grãos, que abrange 68% dos cultivos no Estado. “Nas diversas regiões produtoras, as lavouras de soja apresentaram melhora significativa, após o aumento da frequência de precipitações em fevereiro. O volume ultrapassou 200 milímetros em parte do Estado, mas na região Sudeste foi significativamente menor, gerando um quadro de estiagem localizado”, disse a empresa em relatório sobre a safra.

A colheita de milho alcança 70% da área cultivada. “O baixo volume de chuvas continua prejudicando pontualmente algumas lavouras, que estão 11% em maturação, 10% em enchimento de grãos, 4% em floração e 5% das lavouras de milho estão em germinação e desenvolvimento vegetativo”, disse.

