Emater: plantio do milho verão avança para 50% da área no RS

São Paulo, 22/09 – O plantio de milho verão da safra 2023/24 no Rio Grande do Sul atinge 50% da área prevista no Estado, avanço de 6 pontos porcentuais em relação à semana passada, diz a Emater-RS, em seu Informativo Conjuntural divulgado hoje. Os trabalhos estão adiantados em relação a igual período da safra 2022/23, quando 45% haviam sido semeados. A média dos últimos cinco anos para este período é de 44%.

Em algumas localidades, porém, a Emater-RS informa que o excesso de chuvas impede o avanço dos trabalhos, como na região administrativa de Bagé, que, pela terceira semana consecutiva, não conseguiu concluir a semeadura do milho verão. As aplicações de defensivos também estão prejudicadas.

Em relação ao trigo, cujas lavouras estão quase em fase de colheita no Rio Grande do Sul, a Emater-RS diz que a cultura “continua a se desenvolver bem, porém já perde potencial produtivo em algumas regiões”, por causa do excesso de chuvas na primeira quinzena do mês. “As plantas apresentam menor porte em comparação a anos anteriores”, diz a instituição. “Além disso, os sintomas de danos causados por geadas, chuvas excessivas e doenças têm se agravado em plantas no estágio de enchimento de grãos.”

A instituição comenta que, nos dias ensolarados, os produtores puderam prosseguir com aplicação de defensivos, mas estão preocupados “quanto ao possível aumento da incidência de doenças nas lavouras, provocado pelo grande volume de chuvas, pelo excesso de umidade e

pela elevação da temperatura, especialmente em relação a patógenos, como giberela

(Gibberella zeae), brusone (Pyricularia oryzae), mancha-amarela (Pyrenophora triticirepentis), ferrugem-da-folha (Puccinia triticina)”, relata.

Na média do Estado, 8% das lavouras de trigo estão em desenvolvimento vegetativo; 39% em período de floração; 42% em enchimento de grãos e 11% em maturação. Algumas lavouras do nordeste do Estado, semeadas antes do período recomendado, foram colhidas, mas não são estatisticamente significativas, diz a Emater-RS.

