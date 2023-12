Emater: no RS, plantio da soja atinge 90% da área e do milho, 89%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/12/2023 - 18:09 Para compartilhar:

A área semeada com milho no Rio Grande do Sul alcança 89% do total projetado. Segundo a Emater, os produtores ainda priorizam o plantio de soja – parte deles só pretende retomar o plantio de milho em safrinha em janeiro. De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater, 38% das lavouras de milho estão em enchimento de grãos e 10%, em maturação. “As projeções de rendimento são variáveis: parte dos cultivos mantém o potencial inicial e outra parte está sujeita a reduções devido à incidência de pragas, de doenças e/ou danos decorrentes de fenômenos climáticos ao longo do ciclo de desenvolvimento”, disse sobre os efeitos da chuva prolongada no último mês.

Em relação à soja, a semeadura atinge 90% da área e as lavouras semeadas no início do período do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), entre 20 de outubro e 10 de novembro, recuperaram-se bem, e houve emissão de folhas novas bem desenvolvidas, disse a Emater. No caso do arroz, o clima ajudou e o plantio foi concluído no Sul do Estado.

