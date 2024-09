Emater: Minas Gerais possui 32,6 mil agroindústrias familiares

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 16:18 Para compartilhar:

São Paulo, 02/09 – Levantamento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) mostra que o Estado possui 32.615 agroindústrias familiares em operação em 737 municípios. A produção em 2023 superou 148 mil toneladas nos setores de carnes, frutas, cana-de-açúcar, mandioca, milho, mel, quitanda, hortaliças e condimentos, leite, queijos artesanais, café e ovos. O estudo também mostrou que, do total de agroindústrias familiares em Minas, 98,1% são individuais, ou seja, pertencem a uma única família.

Ainda conforme a Emater, em nota, os produtos derivados do leite são destaque nas agroindústrias familiares do Estado. São 11.332 unidades, sendo 7.776 empreendimentos específicos de queijos artesanais. Em seguida, aparecem as agroindústrias de mandioca, com 5.647 unidades.