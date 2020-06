Emater informa plantio em 74% da área prevista de trigo no RS

São Paulo, 25 – O plantio de trigo atinge 74% da área prevista no Rio Grande do Sul, de acordo com a Emater. Na regional de Soledade, os trabalhos foram retomados com a normalização da umidade do solo.

“As temperaturas amenas e a insolação, associadas à umidade adequada do solo, favoreceram o crescimento e o desenvolvimento da cultura, que apresenta em geral boa sanidade e adequado estande de plantas”, disse a Emater em relatório distribuído na tarde desta quinta-feira.

O plantio também avançou na regional da Emater/RS-Ascar de Santa Rosa, onde, de maneira geral, a germinação e emergência das lavouras estão boas.

