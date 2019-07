Emater diz que no RS plantio de trigo está praticamente concluído

São Paulo, 26 – O plantio de trigo no Rio Grande do Sul está praticamente concluído, com apenas 1% da área prevista, de 739,4 mil hectares, ainda a ser semeada, de acordo com a Emater/RS-Ascar. Os dados da entidade foram coletados até quinta-feira (25).

A área a ser plantada encontra-se na regional de Caxias do Sul, cujo plantio ocorre mais tarde, conforme zoneamento agrícola de risco climático, devido à probabilidade de geadas tardias, segundo a entidade. Na região, o plantio deve se estender até 20 de agosto.