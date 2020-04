Emater diz que 8 mil laudos de Proagro já foram elaborados no RS pela estiagem

São Paulo, 1 – A Emater informa que o número de laudos de Proagro que elaborou no Rio Grande do Sul ultrapassou a marca dos 8 mil. Desde dezembro, técnicos realizam perícias, especialmente em lavouras de milho e soja, as mais castigadas pela estiagem. “Mudamos nossa rotina (por causa do coronavírus), mas estamos a postos para os atendimentos e serviços essenciais, como os laudos de Proagro, as ações de enfrentamento à estiagem e o atendimento ao público em vulnerabilidade social”, disse o diretor técnico da Emater/RS, Alencar Rugeri.

Os laudos periciais são necessários para avaliar e quantificar as perdas, fundamentais para calcular o valor da indenização que o produtor tem direito a receber.

De acordo com a Diretoria Técnica da Emater/RS, até o momento foram realizadas 3.518 perícias em lavouras de milho e 3.435 nas de soja.

A Instituição também tem atendido demandas dos produtores de frutas. Foram concluídos até o momento 260 laudos para uva, 227 para ameixa, 163 para maçã e 157 para pêssego. As maiores perdas na fruticultura estão concentradas na Serra Gaúcha.

Os números da Emater/RS-Ascar indicam ainda perdas nas culturas da cebola, com 49 laudos periciais de Proagro realizados até agora, feijão, com 26 laudos, e alho, com 18 laudos, além de outros 189, referentes a culturas de menor impacto econômico.

Na região de Ijuí, que abrange 44 municípios dos Coredes Celeiro, Noroeste Colonial e Alto Jacuí, até o momento os técnicos da Emater/RS-Ascar concluíram 2.166 perícias de Proagro em lavouras de soja e 372 em lavouras de milho.