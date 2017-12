Emater confirma quebra de 52% na produção de trigo no RS este ano

São Paulo, 07 – A safra de trigo 2017 do Rio Grande do Sul foi 52% menor que a de 2016, segundo informou nesta quinta-feira, 7, a Gerência de Planejamento da Emater/RS-Ascar. Estimativa final para as principais culturas de grãos de inverno aponta que o Estado cultivou 699.725 hectares com trigo, área 10% menor que a do ano passado. Devido ao clima desfavorável, a produtividade caiu 47% (1.727 quilos por hectare), o que resultou em uma colheita de 1,2 milhão de toneladas, ante 3,541 milhões de toneladas produzidas em 2016.

A área cultivada com cevada cresceu 25%, para 55.294 hectares, mas a produtividade foi 49% menor (1.827 kg/ha), e a produção somou 101 mil toneladas, queda de 37% ante a temporada anterior. A lavoura de aveia também foi maior neste ano, de 233.418 hectares (+3%), mas a produção caiu 50%, para 361.702 toneladas (-44%). A canola também teve um incremento na área cultivada de 4% (51,1 mil ha), mas apresentou queda de 52% na produtividade (709 kg/ha) e 50% na produção (36,2 mil toneladas), destacou a Emater em nota.

Os dados das lavouras já colhidas até agora (97%) foram coletados entre 16 e 30 de novembro, junto às unidades operativas da instituição, sendo 98 escritórios municipais para a cultura da aveia, 98 para a canola, 86 para a cevada e 281 para o trigo, além dos 12 escritórios regionais e do Escritório Central. Conforme a empresa, até junho de 2018 poderá fazer alterações nos números referentes às áreas efetivamente plantadas e nas produtividades obtidas.