Emater: colheita de soja no RS atinge 24% da área e a de milho, 80%

São Paulo, 27 – No Rio Grande do Sul, a colheita da soja avançou de 11% para 24% da área cultivada, segundo a Emater. A produtividade média está estimada em 2.240 quilos por hectare. “Nas áreas a oeste, foram registradas perdas que inviabilizam economicamente a colheita (devido à estiagem). Já em partes do Planalto e nos Campos de Cima da Serra, as produtividades estão próximas ao potencial das cultivares, ultrapassando 4 mil kg/ha, em lavouras beneficiadas por precipitações regulares”, disse.

A colheita de milho atinge 80%, favorecida pela ausência de chuvas. Do milho ainda no campo, 9% estão em maturação, 9% em estádio reprodutivo (floração e enchimento de grãos) e 2% em desenvolvimento vegetativo, correspondendo a semeaduras tardias. “Nas áreas remanescentes, a manutenção do potencial produtivo depende da estabilidade climática. Porém o déficit pluviométrico acumulado em março ameaça comprometer o rendimento. Há relatos de sintomas de estresse hídrico em parte do Estado”, disse a Emater.

A produtividade do cereal está estimada em 6.866 kg/ha, 3,5% menor que a projeção inicial, por causa da estiagem. “A qualidade dos grãos se mantém superior, com teores de umidade próximos a 13%, minimizando descontos comerciais nas unidades de recebimento. Essa condição também tem otimizado o fluxo operacional nos armazéns em função da menor necessidade de secagem”, afirmou a Emater.