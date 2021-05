Emater: colheita da soja no RS atinge 87% da área; do milho, 84%; e do arroz, 97%

São Paulo, 7 – A colheita da soja no Rio Grande do Sul atinge 87% da área, segundo a Emater. Das lavouras ainda a colher, 12% estão em maturação e 1% ainda em enchimento de grãos. “Em regiões em que a colheita da soja está mais adiantada, cerealistas abrem o silo e produtores dão atenção à continuidade da colheita do milho. No Rio Grande do Sul, 84% das lavouras de milho estão colhidas. Outros 10% das lavouras estão em maturação e 6% ainda em enchimento de grãos”, informou a Emater. No caso do arroz, apenas 3% da área resta colher.

