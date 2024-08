Emater: clima mais úmido não favorece lavouras de trigo em floração no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 18:00 Para compartilhar:

São Paulo, 15/08 – Produtores de trigo do Rio Grande do Sul monitoram o clima. Na última semana, as chuvas contribuíram para a umidade do solo mas não para o desenvolvimento das lavouras, disse a Emater. “A queda das temperaturas beneficiou o perfilhamento de lavouras de trigo em estágio inicial, mas preocupa os produtores com áreas em floração”, destacou em relatório. De maneira geral, a sanidade das lavouras de trigo está satisfatória, informou. “Há alguma ocorrência de doenças e necessidade de aplicação de fungicidas para controle preventivo e continua o monitoramento de pragas e doenças.”

Os gaúchos cultivaram 1,312 milhão de hectares com trigo, com produtividade estimada em 3.100 quilos por hectare. “O desenvolvimento da cultura avançou, e 8% da área está em floração no Estado, mas ainda em menor porcentual se comparado a safras anteriores.”