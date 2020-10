Em votação apertada, Conselho do Santos aprova proposta do Huachipato por Soteldo

O Conselho Deliberativo do Santos foi favorável a proposta do Huachipato (CHI) pelo atacante Soteldo. A votação foi apertada, 83 conselheiros votaram “sim” para a negociação (52%), 71 “não” (44%) e oito se abstiveram.

Agora, basta o atleta e os seus representantes serem favoráveis ao negócio para que ele chegue a um desfecho. Durante a reunião, Rollo afirmou que conversou com o venezuelano e o seu representante nesta quarta-feira (21), que, embora inicialmente receosos, por conta do relacionamento delicado que eles possuem com a diretoria da equipe chilena, foram favoráveis ao avanço das tratativas.

Soteldo chegou ao Santos em janeiro de 2019 (Foto: Ivan Storti/Santos)

A equipe do Chile já possui 50% dos direitos econômicos de Soteldo e voltaria a ter a integralidade do passe, perdoando a dívida de 3,5 milhões de dólares (R$ 19,6 mi na cotação atual) que o Santos possui, no qual o Alvinegro é sancionado na Fifa com o banimento no registro de novos atletas. Além disso, o Huachipato (CHI) pagaria uma dívida de R$ 1,2 milhão referente a atrasos salariais e de direitos de imagem que a diretoria santista possui com o seu camisa 10 e repassaria 10% do valor de uma futura venda do jogador, que permaneceria no clube até ser vendido pelos chilenos a uma terceira equipe.

A proposta de 7 milhões de dólares (R$ 39,2 mi no câmbio do dia) do Al-Hilal também foi levantada durante a reunião, mas frente a preferência do Comitê Gestor pelo negócio com o Huachipato (CHI), pois vê a operação com os árabes como arriscada, já que o valor depositado pela venda pode ocasionar o bloqueio das contas do Peixe, a pauta foi retirada. Além disso, a proposta com a equipe saudita foi recusada pelo atacante.

Como antecipamos ontem, a proposta formalizada do Huachipato ao Santos prevê a saída do atacante do Peixe apenas quando os chilenos aceitarem uma proposta de transferência pelo jogador que atenda as expectativas. Enquanto isso, o venezuelano seguiria emprestado. #lanceSANTOS https://t.co/xnkvzs5Ebp pic.twitter.com/mJVqL498HS — Fábio Lázaro (@FabioLazaro_) October 21, 2020

