Em volta ao Rio, Castro terá reunião na segunda-feira pela manhã com órgãos de governo

Após interromper as férias em Orlando (EUA) e decidir voltar ao Rio em meio à crise gerada pelas chuvas do fim de semana, o governador do Estado, Claudio Castro, terá uma reunião com órgãos de governo na segunda-feira, 15, às 10 horas.

A reunião, informou o governo, vai acontecer no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Cidade Nova, com representantes dos órgãos envolvidos na força-tarefa de resgate e auxílio aos municípios afetados pelas chuvas.

Além da zona norte da capital fluminense, cidades da Baixada Fluminense também foram atingidas, caso de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Belford Roxo e São João de Meriti.

Segundo o corpo de bombeiros, foram identificadas 11 mortes até o momento.

Em nota, o governo destacou que, no sábado e no domingo, Castro coordenou à distância as ações das secretarias estaduais ligadas à calamidade.

Diferentemente da prefeitura do Rio, o governo do Estado ainda não decretou estado de emergência.

Segundo fontes, o governo espera decretos municipais nesse sentido para endossar a posição em escala estadual.

