Em vitória fora dos gramados, Corinthians obtém certidão negativa de débito

Em uma vitória fora dos gramados, o Corinthians anunciou, nesta quarta-feira (21), que obteve a Certidão Negativa de Débitos (CND) relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com validade até junho de 2023.

O documento confirma a regularização dos compromissos fiscais do clube, permite que o Timão pleiteie verbas provenientes da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o que pode ajudar o clube a investir nos esportes olímpicos e torná-los mais “fortes e autossustentáveis”, além de trazer investimentos para a formação de atletas das categorias de base no futebol.

– Desde o início da nossa gestão temos trabalhado, e muito, para equilibrar as finanças do clube e tornar o Corinthians ainda mais forte e respeitado. Esta é mais uma grande conquista que demonstra que estamos no caminho certo, resultado de uma administração séria, eficiente e responsável com os compromissos do clube – celebrou o presidente Duilio Monteiro Alves.





O clube não recebia uma CND desde 2017, último ano da gestão Roberto de Andrade, que hoje ocupa o cargo de diretor de futebol do clube alvinegro

