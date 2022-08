Em vitória de Biden, Câmara aprova lei sobre clima e inflação

Ansa 13/08/2022 - 13:33 Compartilhe

WASHINGTON, 13 AGO (ANSA) – A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na noite desta sexta-feira (12) a lei sobre inflação, clima e saúde proposta pelo governo de Joe Biden e considerada a maior da história do país para assuntos ambientais.

Ao todo, o pacote prevê um gigantesco investimento de US$ 740 bilhões, sendo que US$ 370 bilhões irão para enfrentar as mudanças climáticas e US$ 64 bilhões para a saúde. Chamada de “Lei da Redução da Inflação”, a medida foi aprovada por 220 votos a favor e 207 contrários.

“Hoje o povo norte-americano venceu. E o lobby perdeu. Com essa lei, as famílias verão os preços dos medicamentos, dos serviços sanitários e da energia caírem. Não vejo a hora de assiná-la”, afirmou Biden após a aprovação.

Entre as principais medidas fiscais da legislação, está o imposto único de 15% das empresas que lucrarem mais de US$ 1 bilhão no ano fiscal.

Além disso, o texto prevê incentivos para que cidadãos e empresas optem cada vez mais por energias renováveis e uma redução no preço desse tipo de energia. Para os cidadãos, haverá ainda um bônus de US$ 7,5 mil para trocarem seus carros movidos a combustão por veículos elétricos. (ANSA).