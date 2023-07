Em visita especial à Record TV, Ana Maria Braga revela valor do seu primeiro salário na emissora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 16:13 Compartilhe

Ana Maria Braga, de 74 anos, fez uma visita aos estúdios da Record TV após 24 anos. A ida da apresentadora à emissora da Edir Macedo foi para participar de um especial de aniversário dos 70 anos da casa. No quadro que foi ao ar no programa ‘Domingo Espetacular’ no domingo, 30, Ana Maria revelou o valor do seu primeiro salário na TV.

A comunicadora contou que o seu primeiro salário foi de mil cruzeiros, o que convertido para o Real hoje em dia, daria um valor simbólico de 36 centavos. “Fizeram uma conta, acho que dava CR$ 1000 na época. Eu falei que topava. Me deram as câmeras e a oportunidade de falar. Eu fazia desfiles de moda, entrevista com médicos, advogados”.

Ana ainda relembrou que não havia utensílios básicos de uma cozinha em seu cenário. “Não tinha nada aqui. Trazia prato, garfos. Comecei do zero, fazendo coisas simples para as mulheres de final de semana, para dar ideias. Coisas que eu gostava de fazer, mas de um jeito mais descontraído na cozinha”, disse.

Ana Maria Braga chegou à emissora em 1992, onde comandou o ‘Note e Anote’ e o ‘Programa Ana Maria’ (1996 a 1999).

