Em ‘visita de Estado’, coração de Dom Pedro I chega ao Brasil

admin3 22/08/2022 - 14:59 Compartilhe

Quase dois séculos depois de sua morte, o coração de Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil de Portugal e foi coroado seu primeiro imperador, chegou nesta segunda-feira (22) em Brasília para uma “visita de Estado”, em meio às comemorações pelo bicentenário da independência.

“Hoje regressa ao solo pátrio, nas asas da Força Aérea, o coração deste herói nacional”, disse o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, em cerimônia na base área.

A relíquia, que repousa em uma caixa de vidro dentro de uma urna dourada, será recebida oficialmente na terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, com honras militares, antes de ficar exposta por 17 dias no Palácio do Itamaraty.

“Será tratado como se Dom Pedro fosse vivo (…) tratamento de uma visita oficial, uma visita de Estado de um soberano estrangeiro ao Brasil”, afirmou Alan Coelho, ministro-chefe do Cerimonial do Itamaraty.

O Brasil se tornou uma nação independente com relativamente menos derramamento de sangue que as colônias espanholas na América.

Após a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas em 1807, a família real fugiu para o Brasil. Quando o monarca João VI voltou para Lisboa em 1821, deixou seu filho Pedro como regente. Em setembro do ano seguinte proclamou a independência do Brasil e foi coroado como seu primeiro imperador, Pedro I.

Com a popularidade reduzida, em 1831 abdicou e voltou a Portugal, onde morreu três anos depois.

Preservado em formol por 187 anos, o coração do imperador permaneceu guardado na igreja da Lapa em Porto, onde pertence de fato.

No Brasil, um membro da polícia de Porto estará encarregado da transferência da urna, que pesa nove quilos.

O coração ficará exposto em uma sala do Itamaraty junto com uma exposição sobre a vida de Pedro I. Retornará a Portugal no dia 8 de setembro, um dia após os brasileiros comemorarem 200 anos de independência.