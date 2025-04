Em visita ao Egito, Macron conversa com Trump sobre Gaza

CAIRO, 7 ABR (ANSA) – Em uma visita ao Egito, o presidente da França, Emmanuel Macron, participou de uma teleconferência sobre a atual situação da Faixa de Gaza com seu homólogo americano, Donald Trump.

Além dos dois líderes, a cúpula também teve as presenças do presidente do Egito, Abdul Fatah Al-Sisi, e do rei da Jordânia, Abdullah II.

“Por iniciativa do presidente Macron, uma ligação telefônica foi organizada hoje com o presidente Trump para discutir a situação em Gaza”, informou o Palácio do Eliseu.

Além da conversa com o republicano, as três lideranças concordaram que a governança e a manutenção da ordem e da segurança do enclave palestino “deveriam estar sob a égide de uma Autoridade Nacional Palestina contando com forte apoio regional e internacional”.

Em uma declaração conjunta emitida após a cúpula trilateral no Cairo, os países participantes pediram um “retorno imediato do cessar-fogo” na região e reiteraram a obrigatoriedade da “proteção de civis e trabalhadores humanitários”.

A nota ainda expressa “grave preocupação” com a piora da situação humanitária na Cisjordânia, condenando “todas as medidas unilaterais” que prejudicam a “possibilidade de uma solução de dois Estados” e aumentam as tensões.

Durante a cúpula, também foi relançado o apoio ao chamado “plano de reconstrução de Gaza”. Os líderes discutiram os “mecanismos para sua implementação efetiva no campo da segurança e governança”, confirmando a “vontade de fornecer assistência” em coordenação com os parceiros.

Por fim, França, Jordânia e Egito rejeitaram o “deslocamento de palestinos de suas terras” e de “qualquer tentativa de anexar territórios palestinos”. (ANSA).