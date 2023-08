Em vigília, Papa pede que jovens sejam ‘raízes de alegria’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/08/2023 - 19:01 Compartilhe

VATICANO, 5 AGO (ANSA) – O papa Francisco participou neste sábado (5) de uma vigília no Parque Tejo, em Lisboa, e fez um apelo para os mais de 1,5 milhão de jovens presentes a se tornarem “raízes de alegria”, além de ajudarem os outros a se levantar.

Durante seu discurso, o Pontífice reforçou que “o único momento em que é lícito olhar uma pessoa de cima é para ajudá-la”.

“Os alpinistas que amam escalar montanhas dizem em uma música que o que importa não é cair e sim não ficar no chão. É uma coisa linda”, disse o religioso.

Segundo ele, “os que ficam no chão se retiram desta vida, encerram as esperanças, as ilusões, por isso, quando vemos alguns de nossos amigos caídos, devemos ajudá-los a se levantar”.

Assim como fez ao longo de sua viagem a Portugal, Jorge Bergoglio deixou de lado o discurso que tinha preparado e novamente improvisou.

“Nada na vida é de graça, nada. Só o amor de Jesus”, acrescentou ele, lembrando que “todo mundo tem pessoas que foram um raio de luz para nossas vidas: pais, avós, foram como raízes de alegria”.

Desta forma, “também nós podemos ser raízes de alegria para os outros.

Além disso, o argentino voltou a citar o tema da Jornada Mundial da Juventude, “Maria, levanta-se apressadamente”, reforçando que ela “vai porque ama e quem ama corre feliz”. “É isso que nos faz amar”.

Com suas mochilas coloridas e sacos de dormir, jovens do mundo inteiro vão passar a noite no parque português até a missa de encerramento da edição de 2023 da JMJ Mais cedo, um espetáculo com drones luminosos marcou o início da celebração, que se descreve como um “encontro transformador” e conta com a participação de alguns jovens no altar, além de testemunhos de peregrinos. “Levanta-te” e “Segue-me” foram algumas das palavras escritas no céu. (ANSA).

