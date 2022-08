Em vídeo, Silas Malafaia chama Alexandre de Moraes de ‘desgraçado’

Da Redação 25/08/2022 - 11:49 Compartilhe

O pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo em seu canal do Youtube na quarta-feira (24) chamando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de “desgraçado que rasga a Constituição”.

“Este desgraçado ao mesmo tempo é vítima, delegado, promotor e juiz. Nem na inquisição se viu isso. É uma aberração que mancha o judiciário brasileiro. Ele rasga a constituição”, afirmou o pastor, ao citar o inquérito das Fake News, comandado por Moraes.

Na gravação, Silas Malafaia também convocou seus seguidores para participar dos atos programados para o dia 7 de setembro, no Rio de Janeiro. O pastor deve ser um dos participantes a discursar no palanque do Dia da Independência.