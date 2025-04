Em vídeo, PMs aparecem queimando cruz e fazendo saudação que remete ao nazismo

Um vídeo mostrando policiais militares queimando uma cruz e fazendo saudações que remetiam à saudação nazista foi publicado na conta do Instagram do 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de São José do Rio Preto, em São Paulo, nesta terça-feira, dia 15.

Na gravação, é possível ver a cruz em chamas e uma trilha com caminho marcado por fogo. Em outro trecho do vídeo, é possível ver um brasão de fogo no chão, onde constava a palavra Baep e vários PMs ao redor. Viaturas e bandeiras da corporação também apareciam nas imagens.