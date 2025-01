Em vídeo na horta da Granja do Torto, Lula diz que encontrará solução para alta de alimentos

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou neste domingo, 26, um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que o governo está discutindo caminhos para reduzir os preços dos alimentos no Brasil. O chefe do Executivo reiterou que vai se reunir com atacadistas, produtores e donos de supermercados para encontrar uma solução para que a “comida chegue mais barata” à população.

Durante o vídeo, Lula visita a horta da Granja do Torto e lista uma série de razões para a alta nos preços dos alimentos, como a subida do dólar, as alterações climáticas e o próprio aumento da demanda por determinados itens. “Nessa horta, eu comecei a pensar nos preços dos alimentos no Brasil, que é uma coisa que está preocupando o governo e que é uma coisa que eu já fiz duas reuniões para ver se a gente consegue encontrar uma solução”, disse ele.

Lula citou que a subida do dólar contribui para aumento dos preços da soja, milho e outros produtos que o País exporta. Além disso, a falta ou excesso de chuva influenciam na alta dos valores, disse. “Nós temos que lembrar, sabe, o fogo, nós temos que lembrar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Tudo isso contribui para a gente produzir mais ou produzir menos”, afirmou.

O presidente afirmou ainda que a demanda da população é outro fator que responde pela elevação dos preços dos alimentos. “A capacidade de compra do povo, na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Então ao aumentar o preço a gente corre o risco de ter uma inflação. E a gente não quer ter inflação porque quem paga com a inflação é você, é o trabalhador, é aquele que vai ao supermercado comprar comida”, disse.

Ele afirmou que serão feitas quantas reuniões forem necessárias para a tomada de decisão sobre este tema. “Pode ter certeza que nós vamos conseguir esse intento de baixar o preço do alimento para você comer mais e melhor”, finalizou.