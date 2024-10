Em vídeo, Janja e ministros homenageiam Lula, que completa 79 anos neste domingo

Larissa Pereirai Larissa Pereira https://istoe.com.br/autor/larissa-pereira/ 27/10/2024 - 9:30 Para compartilhar:

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, gravou um vídeo para homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que completa 79 anos neste domingo, 27. Além de Janja, a gravação contou com a participação dos 39 ministros do governo petista.

“Hoje, o filho da Dona Lindu completa mais um ano de vida com muita saúde e dedicação ao país. Das lutas dos trabalhadores à voz de uma nação. O Brasil celebra com você, presidente. Feliz aniversário, Lula!”, diz a legenda do vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do presidente.

Lula nasceu no dia 27 de outubro de 1945 em Garanhuns, no interior de Pernambuco, mas foi registrado no dia 6 de outubro, por isso, ele costuma dizer que tem duas datas de aniversário.

Confira a homenagem a Lula:

Hoje, o filho da Dona Lindu completa mais um ano de vida com muita saúde e dedicação ao país. Das lutas dos trabalhadores à voz de uma nação. O Brasil celebra com você, presidente. Feliz aniversário, Lula! #EquipeLula 🎥 Audiovisual/PR pic.twitter.com/YxPhzmOkyg — Lula (@LulaOficial) October 27, 2024

Veja quem participou:

Primeira-dama, Rosângela da Silva;

Margareth Menezes, ministra da Cultura

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial;

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente;

Paulo Pimenta, ministro da Secom;

Alexandre Silveira, ministro da Minas e Energia;

Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e Cidadania;

Marco Aurélio, chefe de gabinete do presidente;

Rui Costa, ministro da Casa Civil;

Camilo Santana, ministro da Educação;

Márcio Macêdo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência;

André de Paula, ministro da Pesca;

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego;

Jader Filho, ministro das Cidades;

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social;

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais;

Renan Filho, ministro dos Transportes;

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário;

Márcio França, ministro do Empreendedorismo;

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores;

Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos;

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

Marcos Amaro, ministro de Segurança Institucional;

Cida Gonçalves, ministra da Mulher;

Fernando Haddad, ministro da Fazenda;

André Fufuca, ministro dos Esportes;

Celso Sabino, ministro do Turismo;

José Múcio, ministro da Defesa;

Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União;

Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação;

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento;

Nísia Trindade, ministra da Saúde;

Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União;

Juscelino Filho, ministro das Comunicações;

Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos;

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública;

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura;

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

Waldez Góes, ministro de Desenvolvimento e Integração Regional;

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas.