Em vídeo, Guilherme de Pádua pede perdão pelo assassinato de Daniela Perez: ‘Eu não perdoaria’

Guilherme de Pádua chocou a web nesta terça-feira (02) ao publicar um vídeo pedindo perdão pelo assassinato de Daniela Perez. Pádua, que agora é pastor, disse que fazer esse tipo de pedido não é fácil e que ele já vem tentando há alguns anos. Isso, inclusive, seria a razão de muitas pessoas desconfiarem da conversão dele.







Glória Perez, eu te peço perdão, por todo sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci. Raul Gazolla, eu te peço perdão. Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia, você estava lá e se arrastou até a mim. Me abraçou chorando. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo”, disse.

“Sei que esse pedido de perdão talvez não vá significar nada, mas quero deixar registrado. Não que isso vá realmente gerar um perdão, porque um perdão é um dom de Deus, tem mais a ver com quem perdoa do que com quem é perdoado. Se estivesse no lugar de vocês, provavelmente, não perdoaria. Então, não espero, mas deixo registrado”, refletiu.

O pedido vem após a recente estreia do documentário “Pacto Brutal”, da HBO, que reconta a história da tragédia e traz novas informações sobre o caso que chocou o país.

Veja o vídeo completo: