Em vídeo gravado para evento em Porto Alegre, Lula diz que orçamento ‘tem o dedo do povo’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Congresso Nacional “tem que saber que o orçamento não é só do governo, o orçamento tem o dedo do povo”. A fala do petista consta do trecho de um discurso em evento público, exibido durante plenária do Plano Plurianual Participativo (PPA), realizado neste sábado, em Porto Alegre (RS).

“O Congresso tem que saber que o orçamento não é só do governo, o orçamento tem o dedo do povo. quando tem o dedo do povo, o Congresso tem que respeitar as mudanças que se quer fazer”, disse o presidente.

Lula não compareceu à plenária porque está na Colômbia, onde participa de uma reunião com o presidente do país, Gustavo Petro, para discutir medidas de preservação e combate ao desmatamento na Amazônia. Com isso, a participação do petista foi substituída pela exibição do vídeo.

No trecho, o presidente também conclama as pessoas a participarem do PPA. “É importante vocês participarem, deixarem suas conclusões. Porque, se vocês não participaram, amanhã vocês vão me criticar, e eu vou dizer: “Não companheiro, não me critique, você teve a chance de participar e não participou”, advertiu.

